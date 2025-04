Aston Villa zorgt voor absolute rollercoaster tegen PSG, maar redt het ondanks dol slot en goal Tielemans nét niet

Geen hoogmoed, geen val

In aanloop naar de clash met Aston Villa sprak PSG-trainer Luis Enrique een laatste keer met de pers. "Het doel is erg duidelijk. Alle problemen die Villa ons bezorgt oplossen, en de wedstrijd winnen."



"Aan het eind is er slechts één team dat zich kwalificeert voor de halve finales. Net dat maakt de Champions League zo uitdagend. Er is geen sprake van overmoed langs onze kant. We zijn vastberaden om het over de streep te trekken."



"Het is altijd een plezier om in een stadion met zo veel geschiedenis te spelen. Dat vormt voor ons een extra motivatie om hier te presteren."



"Er zijn al verschillende favorieten uitgeschakeld", is de Spanjaard op zijn hoede. "We moeten nu bewijzen dat we klaar zijn om het niveau te halen dat nodig is om de halve finales van deze competitie te bereiken."



"Hun verdediging zal wellicht hoger druk komen zetten, en de bal snel willen veroveren. Wij gaan oplossingen zoeken. Het belooft een heel intense en interessante wedstrijd te worden."