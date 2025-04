Zelfs Rooney en Henry waren gecharmeerd door Villa, maar Tielemans baalt: "We verloren de match al in Parijs"

Een exit die kan tellen. Aston Villa leek tegen PSG geen schijn van kans meer te maken op de halve finale van de Champions League, maar bijna mocht Villa Park toch nog ontploffen. Uiteindelijk kwamen de Britten amper één goal tekort voor verlengingen. "Helaas hebben we de strijd verloren met die late 3e tegengoal in Parijs", baalde Youri Tielemans.

"En dus ben ik nu vooral teleurgesteld", baalde Tielemans na de partij. "Ik denk dat we zeker in de tweede helft uitstekend terugkeren en genoeg kansen krijgen om de totaalscore weer gelijk te trekken."

En daar had Youri Tielemans zeker iets mee te maken. Onze landgenoot stond iets hoger dan gewoonlijk en scoorde de 1-2 voor rust. Ei zo na tekende hij na rust ook voor zijn tweede, maar een geweldige Gianluigi Donnarumma stond pal.

Niet veel mensen geloofden vooraf nog in de kansen van Aston Villa en na 27 minuten voetballen in de terugmatch waren ook die enkelingen heel zeker: PSG zou makkelijk doorstoten naar de halve finales.

Alleen viel die belangrijke 4-2 niet meer. En dus was het vooral zoeken naar waar het precies foutgelopen was. "Waar we de uitschakeling aan moeten wijten? Goh, een beetje van alles", reageerde Tielemans.

"We hadden zin om vroeg te scoren en slikten zo goals, maar we hebben ook getoond dat een match snel kan keren."



"We hebben ervoor gevochten en de terugmatch uiteindelijk ook gewonnen. Helaas hebben we de kwalificatie verloren bij die late 3e tegengoal in Parijs."



Voor onze landgenoot was zijn eigen sterke prestatie uiteindelijk slechts een voetnoot. "Ik heb ook naast mijn goal heel wat goeie dingen getoond", wist hij. "Maar ik was niet alleen, het was een collectieve prestatie. En ik zei het al: ik ben nu vooral teleurgesteld."