Docu "My sister, my agent" focust op zus/makelaar van Amadou Onana: "Laten niet met ons sollen"

Hoe zijn Amadou Onana en zijn zus en makelaar Mélissa geraakt waar ze nu zijn?

Amadou Onana was de revelatie bij de Rode Duivels op het afgelopen WK in Qatar. De defensieve middenvelder kent een ongelooflijk verhaal hoe hij zich naar de top heeft gewerkt. Daarin speelt zijn zus Mélissa een beslissende factor. Een sterke zwarte vrouw die het nu maakt in de voetbalmakelarij, wat een competitieve mannenwereld is. We gaan met haar terug in de tijd om te ontdekken hoe zij en Amadou geraakt zijn waar ze nu zijn en hoe ze te werk gaat.