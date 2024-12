Laatste weekend zonder Van Aert en Van der Poel: "Knaagt bij sommigen dat het altijd over hen gaat"

In Herentals en Namen krijgen de meeste crossers een wellicht laatste kans om nog een vette vis binnen te halen voor Wout van Aert en vooral Mathieu van der Poel volgende week het veld induiken. Toch liggen Iserbyt, Vanthourenhout en co niet wakker van hun rentree, al beseffen ze wel: "Straks wordt het extra moeilijk om nog te winnen."

"Of we ermee bezig zijn dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel straks het veld induiken? Nee", klonk het in koor, vlak voor de start van de cross in Herentals.

"We zien het volgende week wel", zegt de altijd nuchtere Lars van der Haar. "Laat ze er maar een mooie koers van maken."

"We kennen nu hun kalender, dus we kennen ook de wedstrijden waarin het extra moeilijk wordt om te winnen", is Eli Iserbyt realistisch. "Het maakt de afspraken van dit weekend extra belangrijk."

Niels Vandeputte ziet ook een uitdaging in de entree van Van Aert en Van der Poel. "We moeten proberen om zo dicht mogelijk bij hen aan te sluiten. Ik zie het als een uitdaging om met hen het podium te delen, zoals vorig jaar."

"Het is mooi dat ze er allebei weer bij zijn straks. Ze horen thuis in de cross, waar ze toch groot zijn geworden. Voor de echte veldrijders wordt het dan wel iets moeilijker om in de prijzen te rijden, maar dat moeten we erbij nemen."