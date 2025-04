Meesseman en Allemand winnen met Fenerbahçe troostfinale in EuroLeague, eindzege is voor boeman Praag

Emma Meesseman en Julie Allemand hebben hun EuroLeague-avontuur dan toch nog in schoonheid kunnen afsluiten. De twee Belgian Cats werden met topfavoriet Fenerbahçe verrassend uitgeschakeld in de halve finale, maar de Turkse club wist nu wel nog de strijd om plek 3 te winnen. Het werd 49-59 tegen Valencia. De eindzege ging naar Praag, dat Fenerbahçe wipte.

Wat hét moment van het seizoen moest worden voor Emma Meesseman en Julie Allemand bij Fenerbahçe, draaide vrijdag uit op een fikse teleurstelling.

In de halve finale van de EuroLeague, de hoogste Europese competitie, gingen onze landgenotes onderuit tegen Praag: 71-91. Geen 7e eindzege en bijhorend record dus voor Meesseman.

Intussen werd ze wel al voor de derde keer op rij uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) van het toernooi. En voor die erkenning bedankte ze zondagavond nog eens in de troostfinale.

Meesseman liet met 16 punten, 10 rebounds en 3 assists een double-double noteren en loodste Fenerbahçe zo naar de derde plek. Het werd 49-59 tegen Valencia. Allemand haalde 6 punten, 2 rebounds en 5 assists.

Later op de avond triomfeerde Praag in de grote finale tegen het Turkse Mersin met 53-66. Onze landgenotes werden dus uitgeschakeld door de latere winnaar. Praag won het belangrijkste Europese toernooi in het vrouwenbasketbal ook al in 2014.