Eindelijk! Na emotionele rollercoaster maakt Rory McIlroy zijn droom waar met Masters én "career grand slam"

Rory McIlroy heeft het eindelijk waargemaakt. De Noord-Ierse golfer leek opnieuw op weg om naast de opperste triomf te grijpen, maar pakte na een play-off toch de eindzege op de Masters én het felbegeerde groene jasje voor de winnaar. Hij is pas de 6e golfer die de 4 majors op zijn palmares kan zetten.

Het heeft meer dan bloed, zweet en tranen gekost, maar Rory McIlroy heeft eindelijk een einde gemaakt aan zijn queeste voor de "career grand slam" in golf, de 4 majors. McIlroy zette na een emotionele rollercoaster van een slotronde eindelijk de Masters op zijn palmares.

In 2011 had McIlroy al een veilige voorsprong uit handen gegeven in de slotronde van de Masters en dat leek opnieuw te gebeuren dit jaar. Na een slechte start leek McIlroy op weg naar de eindzege, maar plots liep het toch weer fout.

Wat een ereronde van 8 holes moest worden werd een nagelbijter waarbij McIlroy alle emoties mocht ervaren. Hij gaf een voorsprong van 4 slagen uit handen met onder meer een slag in het water, pakte de leiding toch terug met een prachtige slag op de voorlaatste hole, om op de laatste hole een putt vanaf anderhalve meter te missen voor de zege.

Daardoor belandde hij in een play-off met Justin Rose. Net wanneer iedereen dacht dat hij opnieuw een kans op een major zou vergooien, toonde McIlroy zijn ware klasse. Op de eerste play-off-hole klaarde hij de klus met een magistrale slag richting de green.

Elf lange jaren kon McIlroy geen enkele major winnen, wetende dat het groene jasje voor de winnaar van de Masters het enige was dat ontbrak om het sprookje waar te maken. "Dit is ongelooflijk, op een bepaald moment dacht ik dat het nooit meer zou lukken", was zijn eerst reactie.

Dankzij zijn zege voegt hij zich bij Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan en Gene Sarazen als de enige golfers die allevier de majors konden winnen.