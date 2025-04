Alexis Saelemaekers bedient ploegmaat bij heerlijke goal, maar AS Roma kan Romeinse derby niet winnen

De Romeinse derby tussen Lazio en AS Roma heeft geen winnaar opgeleverd. De thuisploeg kwam kort na rust op voorsprong, maar Saelemaekers hielp AS Roma weer langszij. Hij bediende de Argentijn Soule, die de 1-1 heerlijk via onderkant lat binnenvlamde. In de stand blijven Lazio (6e) en AS Roma (7e) zo in elkaars buurt.

Al ongeslagen sinds 15 december in de Serie A. AS Roma zou die streak toch niet te grabbel gooien in de altijd beladen stadsderby tegen SS Lazio?

Die hadden zich donderdag nog verslikt in de Noren van Bodo/Glimt in de Europa League, maar kwamen wel op voorsprong tegen hun grote rivaal.

Het was Alessio Romagnoli die vlak na rust toesloeg. De verdediger knikte een vrije trap van Luca Pellegrini voorbij Mile Svilar.

Het was dik twintig minuten wachten op een reactie van de bezoekers, maar die mocht er uiteindelijk wel zijn. Saelemaekers sneed naar binnen vanaf de linkerflank en bediende dan zijn Argentijnse ploegmaat Matias Soule.

Die nagelde het passje vanaf zo'n 25 meter heerlijk binnen via de onderkant van de lat. Het leer sprong zelfs opnieuw uit doel via de dwarsligger, maar de horloge van de scheidsrechter had getrild: de 1-1 was een feit.

Daar bleef het ook bij in het Stadio Olimpico. Lazio blijft zo zesde, met AS Roma als eerste achtervolger.