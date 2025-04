Mooiste moment van het weekend: Genk-keeper die recent papa verloor wordt geknuffeld door tegenstander na gestopte penalty

Sport kan ook heel mooi zijn. In schril contrast met de bidongooier in Roubaix stond een ontroerend moment in de Challenger Pro League. Bij Jong Genk vierde Brent Stevens zijn profdebuut. Nochtans moest de 21-jarige doelman een week geleden afscheid nemen van zijn vader. Na een gestopte penalty kreeg Stevens hartverwarmende knuffels van de Luikse thuisfans.