Anderlecht neemt stevige optie op plaats 4 met nipte zege tegen tienkoppig KAA Gent

AA Gent had na rust drie joekels van kansen, dankzij een klungelend Anderlecht, maar toonde weer maar eens dat doelpunten maken o zo moeilijk is voor de Gantoise. De verdiende goal volgde niet.

Matisse Samoise toonde zich net wat te veel krijger vandaag en pakte zo in de eerste helft al een kaart. In de tweede kon hij Edozie niet bijhouden en tikte de Engelsman neer voor zijn tweede kaart. Het begin van het einde voor Gent.

Het is Leander Dendoncker die Anderlecht voorbij AA Gent hielp. Met nog tien minuten te voetballen draaide hij goed voorbij Lopes da Silva en plaatste de bal knap in het verste zijnet.

“Fight for us like we fight for you”, schreef de Gentse harde kern op een spandoek. Na twee pandoeringen wilden de Buffalo’s thuis een beter Gent zien.

Dat kregen ze ook, en erbij een leuke wedstrijd. Anderlecht en Gent wisselden aanvallen af, aan paars-witte kans met een bedrijvige Thorgan Hazard en César Huerta. Kasper Dolberg kwam na tien minuten oog in oog met

Vandenberghe, maar schoot op de doelman.

Net voor rust had Anderlecht zomaar een elfmeter kunnen krijgen. Torunarigha zwierde een arm in het gezicht van Dolberg, die in de box neerging. VAR De Cremer keek, maar vond het niet genoeg om in te grijpen.