Wat was er aan de hand? Aangeslagen Remco Evenepoel laat het helemaal lopen op 14 kilometer van de streep

Het was niet de dag van Remco Evenepoel. De kopman van Soudal Quick-Step gaf al een hele namiddag een flauwe indruk tijdens Luik-Bastenaken-Luik en op 14 kilometer van de finish was het vat helemaal leeg. Evenepoel zakte er ostentatief door en liet de achtervolgende groep rijden.

"Misschien was die koortsblaas dan toch een teken dat hij ziek was", aldus onze commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer. "Remco gaat deze koers een plaats moeten geven, zoeken naar wat er gebeurd is."