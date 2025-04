Kan Beerschot degradatiestrijd beslissen? "Heb coach van KV Kortrijk beloofd dat we blijven knokken"

Na de nederlaag in Beerschot heeft de overlevingskans van KV Kortrijk in de hoogste klasse een deuk gekregen. Het moet nu al hopen op een instorting bij STVV en Cercle Brugge én een ijverig Beerschot. "Ik heb beloofd dat we blijven knokken", zei Dirk Kuijt alvast.

Na 7 op 9 is er een einde gekomen aan de positieve reeks van KV Kortrijk in de Relegation Play-offs. Een stevige tik met nog twee wedstrijden te gaan in de degradatiestrijd. Kortrijk moet nu al hopen dat STVV en Cercle Brugge punten laten liggen en rekent daarvoor op Beerschot, dat al veroordeeld is tot degradatie. Kan Beerschot de scherprechter zijn in de degradatiestrijd? "Iedereen vindt het positief dat we blijven knokken", zei coach Dirk Kuijt. "Ik heb ook beloofd aan de coach van KV Kortrijk dat we dat zullen blijven doen, tot het einde." Beerschot speelt nog op Sint-Truiden (4 mei) en thuis tegen Cercle (10 mei).

Als je je punten niet pakt, ken je de gevolgen. Bernd Storck