RETRO - Het fenomenale duel tussen Vandenbroucke en Bartoli op La Redoute: "Mijn vechtlust was plots verdwenen"

kalender za 26 april 2025 11:30

Doen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar morgen de oude tijden herleven? In Luik-Bastenaken-Luik 1999 leverden Frank Vandenbroucke en Michele Bartoli een zinderende strijd op La Redoute. Wielerromantici dromen van een gelijkaardige scène morgen tussen de 2 topfavorieten.

De editie die het meest tot de verbeelding spreekt, is die van 1999. Frank Vandenbroucke had toen minutieus voorspeld hoe hij Luik-Bastenaken-Luik zou winnen. Eerst vocht VDB op La Redoute een grandioos duel uit met uitdager Michele Bartoli. Gevolgd door een beslissende demarrage op Saint-Nicolas. "Ik versnelde eerst zelf op La Redoute en Frank kwam naast me rijden. Ik besefte het toen al: Frank zal vandaag Luik-Bastenaken-Luik winnen", rakelt Michele Bartoli zijn herinneringen aan die bijzondere dag op.

Ik was blij dat Frank als eerste over de streep kwam. Michele Bartoli

"Na La Redoute had ik het mentaal moeilijk. De vechtlust waarmee ik die dag was gestart, was plots helemaal verdwenen." Bartoli viel nog naast het podium en eindigde 4e. "Uiteindelijk was ik blij dat Frank als winnaar over de streep kwam. Niet alleen omdat hij de sterkste was die dag, maar ook omdat hij een goede vriend was."

"Hamburgers eten met Frank in de McDonald's"

In 2008 kreeg de toen ex-renner Bartoli plots uit het niets een telefoontje van Vandenbroucke. "Frank stond op La Redoute voor een tv-reportage (van Sportweekend) en hij herinnerde me eraan dat hij me daar in 1999 losgereden had." "Dat was typisch Frank, hij heeft me nog vaak steekjes uitgedeeld over die editie. Maar over de wedstrijden waarin ik hem geklopt heb, zweeg hij in alle talen", lacht de 54-jarige Italiaan.

Nadat ik Frank geklopt had, nodigde hij me uit om hamburgers te eten in de McDonald's. Michele Bartoli