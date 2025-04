Serveren Westerlo en KV Mechelen je opnieuw een spektakelstuk?

Neemt KV Mechelen revanche?

In de Europe Play-off ligt alles halfweg de competitie op een zakdoek. Slechts 4 punten scheiden de zes deelnemende teams.



KV Mechelen hoopt na een 0 op 6 op puntengewin in Westerlo. Dinsdag verloor het in eigen huis de heenmatch met 2-3.