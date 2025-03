De sterren voor de Omloop voor vrouwen: Nederland boven in Ninove?

Het voltallige podium van de Omloop van vorig jaar - Vos, Kopecky en Longo Borghini - is afwezig, dus schuiven heel wat rivalen door in de rangorde. Welke rensters gaan met de Sporza-sterren lopen?

Het truitje van SD Worx-Protime heeft ze dan wel ingeruild, maar ook in haar gloednieuwe tenue van FDJ-Suez heeft Demi Vollering al getoond dat ze het winnen nog niet is verleerd.

Pakte Vollering een rit en de eindzege in de Setmana Ciclista Valenciana, dan triomfeerde haar ex-ploeggenote Lorena Wiebes drie keer in de UAE Tour. Kan de Europese kampioene, 3e in 2022 en 2e in 2023, haar rugnummer 1 waarmaken?