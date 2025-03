LIVESTREAM: Kijk naar de openingsdag op EK indooratletiek, met o.a. Belgian Waffles in finale 4x400m gemengd

Krikt Danismaz haar niveau op?

Ook in het hink-stap-springen zijn de kwalificaties bij de vrouwen intussen begonnen. Daar is het uitkijken naar de prestatie van titelverdedigster Tugba Danismaz.



Twee jaar geleden triomfeerde de Turkse voor eigen volk in Istanboel en vorig jaar sprong ze naar zilver op het EK outdoor in Rome. De Olympische Spelen werden evenwel een afknapper, in Parijs overleefde ze de kwalificaties niet en werd ze pas 16e. Dit seizoen raakte ze nog niet voorbij 14 meter.





In Apeldoorn zal Danismaz haar niveau moeten opkrikken om af te rekenen met Ana Peleteiro-Compaoré, de regerende Europese kampioene outdoor. Twee jaar geleden in Istanboel ontbrak de Spaanse nog, omdat ze enkele maanden eerder bevallen was van haar dochter.