De sterren voor Kuurne-Brussel-Kuurne: 2 Belgen boven sprintkanjers van de voorbereidingskoersen

za 1 maart 2025 23:23

Met Kuurne-Brussel-Kuurne staat zondag het tweede luik van het Vlaamse openingsweekend op het menu. Krijgen we een sprint in West-Vlaanderen of stoven de aanvallers de snelle mannen een peer? Ontdek hier de sterren van onze jury.

⭐⭐⭐

Jasper Philipsen had naar eigen zeggen vooraf getekend voor zijn derde plaats zaterdag in Ninove. Zijn sprint kwam niet helemaal uit de verf, maar in de Vlaamse Ardennen stond Philipsen meer dan zijn mannetje. De 13 hellingen van vandaag zou hij met zijn keurige klimkuiten goed moeten kunnen verteren en een sprinter kan in de laatste rechte lijn altijd dat tikkeltje meer. Zijn ploeg, zaterdag helemaal op de afspraak, moet hem op en top kunnen begeleiden. De winnaar van vorig jaar, Wout van Aert, is de tweede primus van de jury. Hij kan zich manifesteren in het Land van de Heuvels en kan, in een kleine of ruimere groep, toeslaan met zijn sprint als de rest van het pak al op zijn adem heeft getrapt.

⭐⭐

Jordi Meeus offerde zich in de Omloop zonder morren op. De ritwinnaar in de Algarve had al laten weten dat Kuurne zijn hoofdschotel van het openingsweekend zou worden. Wil hij smakelijk peuzelen in Kuurne, dan moet Meeus afrekenen met 2 sprintgiganten uit de UAE Tour. In de Emiraten verdeelden Jonathan Milan en Tim Merlier nog de koek. Milan en Merlier bidden wellicht voor wapenstilstand op de 13 hellingen, maar hoeven met hun huidige vormpeil ook niet met een ei in de broek te koersen tijdens het niet te onderschatten middenrif.

⭐