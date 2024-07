Club Brugge bevestigt de komst van Hugo Siquet: "Ik ben heel trots om hier te zijn"

Club Brugge heeft de transfer van Hugo Siquet afgerond. De 22-jarige vleugelverdediger komt over van Freiburg en heeft in Jan Breydel een contract tot medio 2028 ondertekend.

Hugo Siquet is een jeugdproduct van Standard, waar hij op jonge leeftijd debuteerde in het eerste elftal. De flankverdediger versierde er op zijn 20e een transfer naar de Duitse eersteklasser Freiburg, dat in 2022 zo'n 5 miljoen euro op tafel legde voor de jonge Belg.

Maar Siquet kon in de Bundesliga geen potten breken en werd in 2023 uitgeleend aan Cercle Brugge. Daar speelde hij in totaal ruim 50 wedstrijden, waarin hij 2 keer scoorde en ook 5 assists afleverde. Tussendoor debuteerde hij in september 2023 ook bij de Rode Duivels, in de EK-kwalificatiematch tegen Estland.

Met zijn transfer naar Club Brugge keert de 22-jarige Belg nu definitief terug naar de Jupiler Pro League. Hij heeft een contract voor 4 seizoenen ondertekend in Jan Breydel. "Ik ben heel trots om hier te zijn", vertelt hij op de sociale media van blauw-zwart.

Siquet traint dinsdag al mee met zijn nieuwe ploegmaats. Club Brugge bijt vrijdagavond de spits af van he nieuwe voetbalseizoen in de JPL met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen.