Sanne Cant heeft laatste keer in Herentals gecrost en bedankt thuispubliek met hartje: "Hier gaat ze van gedroomd hebben"

Sanne Cant is voor het eerst dit seizoen als beste Belgische gefinisht. Uitgerekend voor eigen publiek in Herentals kwam ze als 5e binnen, met een hartje als bedankje.

Sanne Cant (34) rijdt haar afscheidstournee in het veld. Voor het seizoen zei de 15-voudige Belgische kampioene dat ze zich vooral in eigen streek wilde laten zien: in Herentals, Lille en Oostmalle.

Cant hield woord. In Herentals finishte ze als 5e en eerste Belgische. "Hier gaat ze van gedroomd hebben", sprak onze commentator. "Dit moet als een overwinning aanvoelen."

Zichtbaar geëmotioneerd kwam Cant over de finish. Met een hartje toonde ze haar appreciatie voor het publiek in eigen gouw.

Na de wedstrijd werd Cant nog in de bloemetjes gezet op het podium. Op de tonen van The Best van Tina Turner somde de speaker haar indrukwekkend palmares op.