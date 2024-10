Sanne Cant begint met knipoog aan afscheidstournee: "Een cadeautje in Lille, Herentals of Oostmalle mag"

wo 9 oktober 2024 12:21

De komende weken zie je Sanne Cant voor het laatst in de Belgische tricolore.

Nog een winter duikt crosskoningin Sanne Cant (34) het veld in, maar niet op het Belgische kampioenschap. Uit principe. "En omdat ik 15 een mooi getal vind", zegt Cant, die wel nog op andere zeges aast.

Nu zaterdag begint in Beringen het nieuwe veldritseizoen, Sanne Cant trapt haar winter een week later in Essen op gang. Haar allerlaatste crosswinter. "Zeker en vast", bevestigt ze. "Ik ben nu 34 en ik zit al sinds mijn 6e op de fiets. Tijd om een nieuw hoofdstuk aan te snijden", legt de drievoudige wereldkampioene uit. "Het is veel en goed geweest en ik wil niet het jaar te veel rijden. Het is een mooi moment om te stoppen", vindt Cant.

Vorig seizoen heb ik het BK al voor de wedstrijd afgesloten in mijn hoofd. Sanne Cant

In haar carrière zette Sanne Cant een verbluffende reeks van 15 Belgische titels op een rij neer. Een 16e komt er niet, Cant past voor het BK in Zolder. "Omdat ik 15 een mooi getal vind", zegt ze.

"Vorig seizoen heb ik het BK-hoofdstuk al voor de wedstrijd in Meulebeke afgesloten in mijn hoofd", vertelt de renster van Crelan-Corendon. "Ook als ik niet gewonnen had, zou het mijn laatste deelname geweest zijn." Cant wil ook vermijden dat een Belgische trui niet in het veld te bewonderen zou zijn. "Dat hebben we met het WK meegemaakt. Wegrensters kwamen die trui winnen, waarna ze nog nauwelijks te zien was in het veld. Dat vind ik niet fijn."

Cadeautje in Lille, Herentals of Oostmalle?

Quizvraag: welke klassieker ontbreekt er op het prachtige palmares van Sanne Cant? "De Koppenberg", luidt het antwoord. "Een keer was het me ei zo na gelukt, tot ik pech kreeg in de laatste ronde." Met het jonge Nederlandse geweld wordt de Koppenbergcross ook dit seizoen geen sinecure weet Cant, die van andere overwinningen droomt. "Mijn thuiswedstrijd in Herentals zou heel mooi zijn, net als Lille en Oostmalle. In Lille heb ik gewoond en Oostmalle wordt mijn aller-allerlaatste cross." "Dus aan de concurrentie: "Het zou een mooi cadeautje zijn"", knipoogt Cant.

Sara Casasola: "Droom om voor Belgisch team te crossen"

In haar laatste seizoen krijgt Sanne Cant een Italiaanse ploeggenote. Sara Casasola (24) heeft voor 3 seizoenen getekend. Casasola is niet alleen regerend Italiaans kampioene, vorig seizoen pakte ze ook brons op het Europees kampioenschap en finishte ze als 6e op het WK in Tabor. "Voor een Italiaanse is het een droom om voor een Belgische ploeg te crossen", vertelt ze op de teamvoorstelling. "Nu zit ik in een ideale omgeving om mijn allerbeste niveau te bereiken."

Italiaans kampioene Sara Casasola wordt ploeggenote van Sanne Cant.