Jaar na massaval keert Steff Cras als enige terug naar Baskenland: "Knop omdraaien voor rest van carrière"

kalender zo 6 april 2025 10:33

Met Steff Cras (29) staat er een opvallende naam op de startlijst van de Ronde van het Baskenland. De Belgische klimmer van TotalEnergies keert terug naar de rittenkoers waar hij vorig jaar enorm zwaar ten val kwam. Cras wil volgende week de negatieve gevoelens van zich afgooien: "Ik wil er opnieuw het goede gevoel te pakken krijgen."

Het beeld van de massale valpartij in de Ronde van het Baskenland staat bij iedere wielerliefhebber nog altijd op het netvlies gebrand. De 4e etappe werd volledig ontsierd door een zware valpartij. In de afdaling van de Olaeta gingen de grote klassementsmannen onderuit. Onder meer Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Primoz Roglic en een zwaar gehavende Jay Vine lagen erbij. Ook Steff Cras kwam zwaar ten val. Hij werd afgevoerd met een geperforeerde long, een gebroken rib en acht gebroken dwarsuitsteeksels. Een zwaar verdict voor de renner van TotalEnergies. Volgende week keert Steff Cras terug naar de rittenkoers die hem bijna fataal werd. Opvallend: van alle renners die vorig jaar stevig ten val kwamen, is Cras de enige die dit jaar opnieuw aan de start staat. Een bewuste keuze? Volgens hem alvast wel.

Steff Cras liep vorig jaar meerdere breuken op in de afdaling van de Olaeta.

Revanchegevoelens

De terugkeer naar het Baskenland zal bij Steff Cras akelige gevoelens naar boven brengen. Volgens hem is zijn deelname een doordachte keuze voor zijn toekomst als profrenner: “Het is de bedoeling dat ik terugkeer naar deze koers zodat ik de negatieve dingen die daar zijn gebeurd kan uitwissen.”

Ik wil volgende week de knop omdraaien voor de rest van mijn carrière. Steff Cras - TotalEnergies

"Ik trek er met revanchegevoelens naartoe om er opnieuw het goede gevoel te pakken te krijgen, zeker ook richting de toekomst toe als we in de Ronde van Spanje nog eens naar het Baskenland trekken. Ik wil volgende week de knop omdraaien voor de rest van mijn carrière.”

Een jaar na zijn zware valpartij ondervindt Cras geen gevolgen meer van zijn doodssmak: "Het is niet dat ik nu meer angst heb op de fiets om een afdaling te nemen of om mezelf te positioneren. Ik ben er erg blij om dat dit niet is blijven aanslepen."

Steff Cras heeft een jaar na zijn zware val geen moeite meer met het afdalen.

Baskische vooruitblik

Cras trekt met klassementsambities naar het noorden van Spanje. Hij wil er zo dicht mogelijk bij de top 10 eindigen. De Ronde van het Baskenland werd pas laat aan zijn kalender toegevoegd, net als alle andere wedstrijden die hij dit seizoen al heeft gereden.

Voor Parijs-Nice wist ik bijvoorbeeld pas een week op voorhand dat ik naar daar moest gaan. Steff Cras - TotalEnergies

Bij TotalEnergies maken ze sinds dit seizoen de selecties pas op het laatste moment bekend. Volgens Cras doen ze dat met een specifieke reden.

"Ik denk dat het een nieuwe insteek is van de ploeg om alle renners scherp te houden. Voor Parijs-Nice wist ik bijvoorbeeld pas een week op voorhand dat ik naar daar moest gaan. Dat is vervelend om mezelf goed te kunnen voorbereiden." Hoe zit het momenteel met de conditie? Cras kan in ieder geval al rekenen op goede benen: "Ik was sterk aan het seizoen begonnen in de Ruta del Sol." Daar eindigde hij op een knappe 6e plaats in het algemene klassement.

Na een noodgedwongen opgave door onderkoelingsverschijnselen in Parijs-Nice, hervatte Cras terug in Milaan-Turijn met een 11e plaats. "Milaan-Turijn was ook niet slecht. Ik voel dat de conditie in stijgende lijn is. Hopelijk vallen volgende week alle puzzelstukjes samen."

De sleutel van deze wedstrijd ligt voornamelijk in de slotetappe. Meestal gebeuren daar nog gekke dingen. Steff Cras - TotalEnergies

Welke etappes heeft Cras met stip aangeduid? "Elk jaar krijgen we in het Baskenland een ander parcours voorgeschoteld. De sleutel van deze wedstrijd ligt voornamelijk in de slotetappe. Meestal gebeuren daar nog gekke dingen." "Het zal zaak zijn om echt super te zijn op de laatste dag en om nog iets te proberen. Vaak zijn het die dagen waarop je alles of niks riskeert, dat je toch nog veel plaatsen kunt stijgen of eventueel kans kunt maken op een ritzege." En daarmee zou hij alle slechte herinneringen van zich afgegooid hebben.