Scorende Openda en aangever Vermeeren helpen Leipzig aan belangrijke zege in Wolfsburg

Leipzig heeft een belangrijke zege geboekt in de strijd om de Champions League-tickets in Duitsland. Op bezoek bij Wolfsburg won het met het kleinste verschil. Loïs Openda hielp Leipzig in het zadel met de 0-1, Arthur Vermeeren gaf de assist voor de 0-2. Ex-Club-smaakmaker Andreas Skov Olsen tekende nog voor de 2-3, zijn eerste voor Wolfsburg.