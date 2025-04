RWDM laat promotie opnieuw liggen: Lommel wint met het kleinste verschil

kalender vr 11 april 2025 21:56

RWDM einde 0 - 1 Lommel SK Challenger Pro League - speeldag 29 - 11/04/25 - 20:03

Voor de tweede week op een rij is RWDM er niet in geslaagd om de promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. Tegen Lommel moest er gewonnen worden, maar daar stak Lommel een stokje voor. Lommel ging zelf met de drie punten naar huis na een doelpunt van kapitein Schoofs in de eerste helft.

Doelpunten:

28' Schoofs 0-1

Slaat de stress toe bij de manschappen van Yannick Ferrera?



Na een uitstekend seizoen kon RWDM zich vorige week al verzekeren van de promotie naar de Jupiler Pro League. Het had aan een zege genoeg, maar het speelde gelijk tegen Patro.



Dan moest het maar tegen Lommel gebeuren. Geen onoverkomelijke opdracht aangezien Lommel maar elfde staat in de Challenger Pro League.



RWDM greep Lommel meteen bij de keel, zonder echt grote kansen te creëren. Biron kwam wel tot scoren, maar deed dat uit buitenspel. Daarna liet het Lommel wat meer in het spel komen.



En aan de overkant viel de bal wel goed. Na een hoekschop kwam de bal voor de voeten van kapitein Lucas Schoofs, die de 0-1 op het bord zette. Een paar minuten later stond het zelfs bijna 0-2, maar doelman Lathouwers kon nog net redding brengen.



Doelpunt wil maar niet vallen

In de tweede helft kregen we vooral eenrichtingsverkeer te zien. RWDM ging meteen na rust op zoek naar die belangrijke gelijkmaker om de vlam opnieuw in de pan te krijgen.



Maar het doelpunt wilde maar niet vallen. Eerst kopte Parzyszek over, wat later redde Pieklak op een inzet van dichtbij. De tijd begon stilaan te dringen voor RWDM, maar Lommel toonde karakter en plooide niet.



En de bal wilde er écht niet in. Parzysek leek met nog 5 minuten te spelen voor de gelijkmaker te zorgen, maar de bal viel op de lat. De bestorming bleef aanhouden, wat alleen miste was de efficiëntie.



Een perfect voorbeeld daarvan kwam in de laatste minuut. Dan trapte Laaziri nog via doelman Pieklak tegen de paal, al hadden ze bij RWDM aan 1 doelpunt dus niet genoeg.



Zo dus geen promotie voor Ferrera en co. Het zal volgende week moeten gebeuren. Dan gaat het op bezoek bij Zulte Waregem, dat zich morgen al kan verzekeren van de promotie.



Derde keer, goede keer voor RWDM? Of eindigt het seizoen helemaal in een desillusie met een derde plaats?

Piotr Parzyszek: "Dan maar drie maal scheepsrecht"

"Ik kan het nog steeds niet geloven", vertelde aanvaller Piotr Parzyszek na de wedstrijd. "In de eerste helft waren we niet onszelf. Zij scoorden uit een standaardsituatie, waar wij scherper moesten zijn."



"Maar je kan hier met 4-1 winnen", had hij het over de vele kansen. "Maar het mocht niet zo zijn. Dat is heel pijnlijk. Zelfs open kansen gingen er niet in."



Zo grijpt RWDM opnieuw naast de promotie. "Vorige week was een lastige verplaatsing, maar vandaag laten we het thuis liggen. In de tweede helft hebben we onze rug gerecht. We verdienden om te winnen, we hebben ze gedomineerd."



Dan moet het volgende week maar tegen Zulte Waregem gebeuren. "We gaan volgende week gas geven. We hebben ons in een positie gezet dat we deze wedstrijden mogen spelen. We hebben nu 2 kansen gehad om het af te maken, dan maar drie maal scheepsrecht."

Yannick Ferrera: "Hebben derde kans om droom waar te maken"