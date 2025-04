Vandaag leeft hij zich uit in de Vlaamse Ardennen, komende zondag waagt hij zijn kans in Parijs-Roubaix. Tadej Pogacar ging woensdag de kasseien van Roubaix verkennen en maakte indruk met zijn Strava-file. Pogacar zette enkele records op zijn naam, maar al snel werd duidelijk dat hij gebruik had gemaakt van de rugwind én een motorrijder. Deze beelden tonen nog eens hoe snel het ging dankzij zijn gangmaker.