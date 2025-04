Zou Pogacar jaloers zijn? Mo Salah baart opzien met uniek (en peperduur) horloge bij ondertekenen contract

Eerder deze week kon je op Sporza al een achtergrondverhaal lezen over de kostbare horloges die wielerfenomen Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel dragen tijdens hun wedstrijden.



Het prijskaartje van het bewuste Richard Mille-horloge: 300.000 euro.

Ook vrijdagmiddag was het luxemerk een onderwerp binnen de sportwereld nadat Mo Salah zijn langverwachte contractverlenging bij Liverpool getekend had.

Tijdens de officiële fotoshoot viel het oog van kenners op het horloge om de linkerpols van de Egyptische smaakmaker.

Daar pronkte een Richard Mille RM17-02 in blauw keramiek met een beginprijs van zo'n... 700.000 euro - meer dan het dubbele van het exemplaar van Pogacar en co.



Het horloge met skeletontwerp beschikt over een open tourbillon om afwijkingen in tijdmeting, veroorzaakt door de zwaartekracht, te beperken.