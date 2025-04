Westerlo en Charleroi delen de buit na felbevochten partij vol plotwendingen in het slot

Gelijk! (bis)

Het is niet waar! We hebben twee handen nodig om alle kansen van Griffin Yow te tellen, maar deze keer trapt hij 'm wél binnen! De assist is zowaar van Jungdal die de bal in de rug van de Charleroi-verdediging dropt. Vuskovic gaat nog naast de bal, Yow doet het met één tik en nu is de euforie voor de Kemphanen!