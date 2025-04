Oostende kan op bezoek bij Limburg United nog eens buitenshuis winnen in BNXT League

Filou Oostende heeft de druk op leider Kortrijk hoog gehouden in de BNXT League. Terwijl Kortrijk nipt won van Den Bosch pakte Oostende de zege in en tegen Limburg United. Het was voor de landskampioen de eerst uitzege in vijf wedstrijden. Timmy Allen nam de bezoekers bij de hand op weg naar een 68-76-overwinning.