Arsenal kan thuisvoordeel niet benutten, Lyon dicht bij CL-finale bij de vrouwen

Net als bij de mannen ontpopt de Premier League bij de vrouwen zich steeds meer tot de meest toonaangevende competitie van Europa. Het wekt dan ook geen verbazing dat er met Arsenal en Chelsea twee Engelse clubs in de halve finales van de Champions League staan.



Voor een volledig Engelse finale moeten ze wel voorbij de twee finalisten van vorig jaar. Lyon is met 8 trofeeën de recordhouder in de Champions League bij de vrouwen, maar ook zij hebben het steeds moeilijker om op te boksen tegen de financieel slagkrachtigere clubs van over het Kanaal.



Dat was ook duidelijk in de onderlinge confrontatie met Arsenal. De Engelsen eisten de bal op en drukten Lyon - zeker in de tweede helft - tegen het doel.



Maar de efficiëntie liet Arsenal in de steek. Toen de Spaanse Mariona Caldentey met een penalty een kwartier voor tijd de ban had gebroken voor de 1-1 leek het hek nochtans van de dam.



Toch viel het doelpunt aan de overkant. De Haïtiaanse Melchie Dumornay etaleerde haar verbluffende snelheid en kracht door doelman Manuele Zinsberger een tweede keer te kloppen.

Volgende week kan Lyon het in eigen huis afmaken. Morgen staat de heenmatch in de andere halve finale op het programma, tussen titelverdediger Barcelona en Chelsea.