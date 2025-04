Marianne Vos tekent net als Van Aert "contract voor het leven" bij Visma-Lease a Bike

Marianne Vos krijgt er maar geen genoeg van. De binnenkort 38-jarige superkampioen heeft haar contract bij Visma-Lease a Bike verlengd tot het einde van haar carrière. "Maar wanneer dat is, staat in de sterren geschreven."

Op haar 19e werd Marianne Vos voor het eerst wereldkampioene, bijna 20 jaar later hoort ze nog altijd tot de wereldtop en als het van haar afhangt, blijft dat nog even duren.



In 2021 stond Vos aan de wieg van de vrouwenploeg van Jumbo-Visma, nu verlengt ze haar contract "tot het einde van haar carrière". Eerder deed de Nederlandse formatie hetzelfde met Wout van Aert.

"Dit voelt als een thuis, een plaats waar ik mezelf kan zijn en waar ik elke dag met plezier en motivatie kan werken", zegt Vos over de overeenkomst.

"Mijzelf tot het uiterste drijven, is nog altijd het liefste wat ik doe. Dat zal ik de komende jaren dan ook met plezier blijven doen in geel en zwart."

Vos tekent haar nieuwe contract niet toevallig aan de vooravond van de Amstel Gold Race, de koers die ze vorig jaar voor de tweede keer in haar carrière wist te winnen. Gisteren werd ze nog tweede in de Brabantse Pijl.