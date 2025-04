Noorse Susanne Andersen houdt Marthe Truyen in Moeskroen nipt van eerste seizoenszege

Marthe Truyen is op een zucht van een tweede profzege gestrand. In de Ronde van Moeskroen kon ze de Noorse Susanne Andersen net niet remonteren in de massasprint.

De Ronde van Moeskroen is sinds een aantal jaar een ideale gelegenheid voor de snelle vrouwen om zich te tonen. Desondanks probeerde de Luxemburgse Liv Wenzel de massasprint te ontlopen. Zonder succes.



In de finale werd het peloton alsnog uitgedund, zij het door een valpartij. Zo bleven nog ongeveer 40 rensters over die voor de zege konden sprinten.



Susanne Andersen ging vroeg aan en had een beetje geluk dat er een flauwe bocht in de laatste meters zat, waardoor Marthe Truyen net te laat kwam om de Noorse renster van Uno-X voorbij te snellen.



Voor de 26-jarige Andersen is het pas de tweede profzege, na haar Noorse titel van 2023. Bij Truyen blijft de teller bij de profs op één zege staan.

"Ik ben blij dat ik op het podium sta", zegt Truyen (Fenix-Deceuninck). "Maar toch ben ik ook wat ontgoocheld dat ik niet heb gewonnen. In de laatste meters miste ik wat punch."