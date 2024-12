Net terug van stage en Fem van Empel scoort alweer, ze blijft als enige foutloos in Herentals

Fem van Empel (Visma-Lease a Bike) heeft vanmiddag de X²O-trofee cross in Herentals op haar naam geschreven. De wereldkampioene bleef als enige van de favorieten foutloos en kwam solo aan. Brand en Alvarado vervolledigen het podium. Sanne Cant werd voor eigen publiek knap vijfde.

Op Puck Pieterse was het nog een dag wachten, maar de andere topfavorieten tekenden wel allemaal present in Herentals vanmiddag.

Een eerste beslissende moment volgde net voorbij halfweg koers. Alvarado dook de wisselzone in, maar miskeek zich en sprong voor haar zadel. Een pijnlijke smak en een steeds kleiner wordende Van Empel waren het resultaat.



Dat ook Brand zich nadien verslikte bovenop de skiberg was voldoende voor van Empel om er definitief alleen van door te gaan. De wereldkampioene vloog alleen door en werd niet meer bijgehaald.



In de achtergrond bleef Worst lang dapper op plek twee spartelen. Maar met de finish in zicht, zag ze toch nog hoe Alvarado en Brand - die elkaar in de achtervolging hadden gevonden - weer op en over haar vlogen.



Het was uiteindelijk Brand, die autoritair aan de leiding blijft in het tijdsklassement, die het sprintje voor zilver won. Alvarado haalde het nog voor Worst en werd derde.

Sanne Cant reed voor eigen publiek haar beste wedstrijd van het seizoen en bolde knap als vijfde over de finish.