Cercle Brugge grijpt opnieuw naar Oostenrijkse coach: Ferdinand Feldhofer moet Vereniging in eerste klasse houden

di 10 december 2024 15:52

Cercle Brugge legt zijn lot weer in handen van een Oostenrijker. Als opvolger voor Miron Muslic kiest de Vereniging voor de 45-jarige Ferdinand Feldhofer. Hij komt over van het Georgische Dinamo Tbilisi en moet Cercle straks in eerste klasse houden. Feldhofer tekende een contract tot het einde van dit seizoen, met optie voor een extra jaar.

Eerst Dominik Thalhammer, dan Miron Muslic en nu Ferdinand Feldhofer.

Voor de derde keer op rij kiest Cercle Brugge voor een Oostenrijkse trainer. Feldhofer komt over van Dinamo Tbilisi, waarmee hij 7e stond in Georgië. Eerder was de ex-prof van onder meer Sturm Graz en Rapid Wien actief als coach in zijn thuisland. Daar stond Feldhofer aan het roer van tweedeklasser SV Lafnitz en eersteklassers Wolfsberger AC en Rapid Wien. Met Wolfsberger overleefde hij in 2020 de groepsfase van de Europa League in een poule met Dinamo Zagreb, Feyenoord en CSKA Moskou. De Oostenrijkse club werd 2e met 10 punten, in de volgende ronde werd Tottenham het eindstation.

"Met de keuze voor Ferdinand Feldhofer wil Cercle verder blijven bouwen op de fundamenten die er de afgelopen seizoenen gelegd zijn. De visie van de coach sluit daar perfect bij aan", klinkt het bij de Vereniging. "Ferdinand staat voor een intensieve speelstijl mét hoge pressing, waarbij ook de nodige aandacht wordt geschonken aan verzorgd voetbal in balbezit. Dit alles gaat gepaard met het inpassen van de nodige jonge talenten in zijn spelsysteem."

Ik kan me helemaal vinden in de filosofie van Cercle en ben volledig overtuigd van de kwaliteit die aanwezig is in de spelersgroep. Ferdinand Feldhofer