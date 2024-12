Maxim Van Gils, in Belgisch truitje, ontvouwt ambities bij RB-Bora: "Geen Tour, focus op eendagskoersen"

za 14 december 2024 12:14

Red Bull-Bora-Hansgrohe heeft de media uitgenodigd op Mallorca om de kern voor 2025 voor te stellen. Ook Maxim Van Gils was er voor het eerst na zijn veelbesproken transfer van Lotto-Dstny bij, weliswaar in een truitje van de nationale ploeg. "Afgelopen seizoen was goed, als ik nog iets beter kan doen, zou het een perfect seizoen zijn."

Er is de voorbije weken heel wat inkt gevloeid over de transfer van Maxim Van Gils naar Red Bull-Bora-Hansgrohe. Op Mallorca trainde hij voor het eerst mee met zijn nieuwe ploeg. Maar nog niet in een nieuwe outfit. "Ze willen nog niet dat we al in het truitje van 2025 rijden, vanwege de sponsors. Het truitje van dit jaar hadden ze niet meer in stock", legt Van Gils uit. "Normaal gezien gingen ze nog zwarte kledij opsturen, maar die is er nog steeds niet. Gelukkig had ik een outfit van de nationale ploeg mee." Het is duidelijk allemaal nog wennen voor Van Gils, na een hectische periode die eindigde in de breuk met Lotto - Dstny. "In september is het beginnen te spelen en al bij al is het vlot en makkelijk gegaan. Dat deed deugd." Waarom dan Red Bull-Bora-Hansgrohe en niet Ineos of Astana, die ook interesse toonden? "Dit is momenteel al een heel goeie ploeg, maar ik denk dat hier de komende jaren nog enorme stappen gezet zullen worden. Daar wou ik al vanaf het begin bij zijn en niet wanneer ze al top zijn." "De teamdagen in oktober heb ik moeten missen, dus ik moet me nog wat aanpassen. Ik moet iedereen nog leren kennen. Ik ken Jordi Meeus wel al een beetje van vroeger, dat maakt het makkelijker."

"Een grote ronde is geen must"