Kevin Denkey neemt afscheid van Jan Breydel met selfierondje en huldiging: "Bij Cercle werd ik complete spits"

Zijn laatste minuten in Jan Breydel zitten erop. Kevin Denkey heeft zijn afscheidsmatch in Brugge niet kunnen verzilveren met een goal. Met nog twee uitwedstrijden voor de boeg, nam hij wel uitgebreid afscheid van de Cercle-fans. "Er kwamen veel emoties bij kijken", deelde de spits.

"Mijn laatste thuismatch brengt veel herinneringen naar boven. En ook emoties, uiteraard", deelt Kevin Denkey na zijn allerlaatste minuten in Jan Breydel.

De spits trekt binnenkort naar de MLS, maar eerst werkt hij nog twee uitwedstrijden af met Cercle Brugge.

"De club zit in een moeilijk moment. Dus er kwamen extra veel emoties bij kijken. Ik heb alles gegeven vandaag."

Op de vraag wat hij gaat onthouden van zijn periode in Brugge, is hij duidelijk: "Ik ga vooral mijn ontwikkeling onthouden. Hier ben ik een complete spits geworden. Cercle heeft me alles gegeven wat ik nodig had om te groeien."