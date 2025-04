Elise Mertens opent haar gravelseizoen met winst in Charleston

Elise Mertens heeft afgelopen nacht de Franse Russin Varvara Gracheva opzijgezet in de tweede ronde van het WTA-graveltoernooi van Charleston, gedoteerd met 1 miljoen dollar. Onze landgenote, die vrij was in de eerste ronde, won met 6-3, 7-5.

Charleston is voor Elise Mertens (WTA-28) het begin van het gravelseizoen. Als 13e reekshoofd rekende ze af met de nummer 66 van de wereld.



De match duurde bijna 2 uur en Mertens maakte het zichzelf niet makkelijk door 7 dubbele fouten te slaan. Zo moest ze 3 keer haar opslag prijsgeven: 1 keer in set 1 en 2 keer in set 2.



Gracheva gaf zowel in de eerste als in de tweede set 3 keer haar opslag prijs. Mertens haalde haar sets telkens binnen met een break in het laatste spelletje.



In de 2e set zag het er even benard uit: van 1-5 achter ging de Française naar 5-5 en liet ze 2 breakballen liggen op 6-5. Daarop maakte Mertens het maar af.