Vandenbempt deelt zijn percentages uit in de titelstrijd: "Eén ploeg heeft achter zichzelf een vraagteken gezet"

za 29 maart 2025 08:08

Worden het weer tien speeldagen vol spanning en sensatie? Vanavond wordt in de Champions' Play-offs het startschot gegeven van de laatste rechte lijn richting de titel. Houdt leider Racing Genk het hoofd koel? Pakt Club Brugge weer uit met een straffe remonte? Of staat er een verrassing op? Onze analist Peter Vandenbempt schat de verhoudingen in.

Racing Genk, 40% - "Afwachten hoe ze met halvering omgaan"

"Wat mij betreft, is er weinig verschil in favorietenrol tussen Racing Genk en Club Brugge. Genk heeft natuurlijk het voordeel van de voorsprong in de tabellen, maar die is onvoldoende groot om de grote favoriet te zijn. In mijn ogen vertrekken ze ongeveer op gelijke voet." "Dat Racing Genk zo resoluut uitspreekt dat het voor de titel gaat, is vrij logisch. Het omgekeerde zou verbaasd hebben. Al zag ik Peter Croonen ook in de krant zeggen dat Genk "heel graag de titel wil, maar het niet moet". Daar heb ik altijd wat moeite mee. Club Brugge is de toonaangevende club in België - zowel budgettair als sportief. Maar als je het hele seizoen bovenaan staat, is het wel een beetje van moeten." "Als je het dan nog weggeeft, wordt het een enorme ontgoocheling. Je krijgt Genk zijnde niet elk jaar de kans om mee te strijden voor de titel. Het heeft in de reguliere competitie 18 punten meer gepakt dan het jaar ervoor. Als je dat bij elkaar hebt gevoetbald, wil je het toch ongelooflijk graag afmaken?"

Als grootste kracht heeft Genk wel het zelfvertrouwen en de kwaliteit die het hele seizoen is ontwikkeld. Peter Vandenbempt

"Voor mij begint Genk trouwens met meer druk aan de play-offs dan toen het twee jaar geleden als leider begon. Want nu staken ze er toch met kop en schouders bovenuit. Dat speelde toen geen rol, omdat Genk samen met Union op kop eindigde. Dat maakt dat je je toch niet mag laten meeslepen door de emoties en resultaten van de eerste paar wedstrijden." "Genk heeft als grote kracht wel het zelfvertrouwen en de kwaliteit die het hele seizoen is ontwikkeld. De breedte van de kern schat ik hoger in dan in het najaar. Genk kan naar believen wisselen zonder kwaliteitsverlies. Ook in de spits hebben ze een zéér goede invaller. Tolu zal van het grootste belang worden in de titelstrijd, maar je kan Oh inbrengen die ook altijd scoort." "Bovendien brengen ze altijd positief voetbal en kunnen ze rekenen op de wetenschap dat ze hun voet naast Club Brugge kunnen zetten in onderlinge confrontaties. Het mentale voordeel is Genk wel kwijtgeraakt door de halvering van de punten. Het wordt afwachten hoe Genk daar mee omgaat."

Club Brugge, 40% - "Op papier sterkste kern"

"Club weet wat het is om als jager aan de play-offs te beginnen. Het verleden leerde ons dat de leider na de reguliere competitie 8 op 14 keer ook kampioen werd. Het vreemde is: de laatste drie jaar was dat niet meer het geval. Dus het zal afhangen hoe Racing Genk omgaat met halvering van de punten." "Dat is bepalender dan de ploeg die achterop komt. Union heeft er de vorige jaren vooral mentaal moeite mee gehad. Als Genk punten laat liggen op de openingsspeeldag en Club doet dat niet, zit het spel al op de wagen."



Club Brugge heeft een ritme ontwikkeld dat boven het niveau van de Belgische competitie uitstijgt. Peter Vandenbempt

"Voor mij heeft Club op papier nog steeds de sterkste kern. Het kan - als iedereen maximaal presteert - een niveau halen dat bijna niet weggelegd is voor de concurrentie. Zo heeft Club een paar wedstrijden in de Champions League gespeeld. Door al die ervaring tegen ploegen met naam en faam, heeft Club een ritme kunnen ontwikkelen dat boven het niveau van de Belgische competitie uitstijgt." "Alleen: ik kan me nauwelijks een wedstrijd herinneren in de Belgische competitie waarin ze dat excellente niveau hebben gehaald. Het wordt afwachten of Club zijn Champions League-niveau kan vertalen naar de Belgische competitie. Voor het overige weten ze wat het is om de play-offs te spelen en zijn ze mentaal erg sterk."



Union, 20% - "Hebben ze zich vergaloppeerd?"

"Doet Union nog mee? Ja, maar ze hebben me ongelooflijk teleurgesteld op de slotspeeldag. Ik dacht dat Union klaar was om Genk een oplawaai te geven, maar het omgekeerde was waar. Niet alleen in het resultaat, vooral ook de manier waarop." "Als het slechts een offday bleek, doen ze wat mij betreft zeker nog mee. Maar dat is de vraag: heeft Union zich plots vergaloppeerd? In de cijfers en perceptie was het de beste ploeg van de jongste weken. En ineens hebben ze er zelf een vraagteken achter gezet."

Anderlecht, 0% - "Er spelen te veel factoren"