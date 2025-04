Raphaël Collignon laat 4e reekshoofd werken in Marrakech, maar tiebreak in 3e set is er te veel aan

Collignon (ATP-92) speelt zijn 3e ATP-toernooi en begon met het vertrouwen van een allereerste succes (tegen de Italiaan Fabio Fognini) tegen de nummer 43 van de wereld.



Borges was in de eerste set de betere en ging 2 keer door de opslag van de Belg zonder zelf iets weg te geven. Maar Collignon gaf zich niet zomaar gewonnen en keerde het tij.



Hij ging beter serveren en had genoeg aan 1 break om de setbordjes in evenwicht te hangen. In de derde set waren beide mannen aan elkaar gewaagd en ging het zonder breakballen naar een tiebreak.



Daarin liep het volledig mis voor onze landgenoot, die geen enkel punt kon maken.