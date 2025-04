"Ik denk dat hij te zenuwachtig was": het advies van Tom Boonen voor balende Wout van Aert

Het blauwtje dat Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen heeft opgelopen, was ook in Wielerclub Wattage het grote gespreksonderwerp. "Maar ik denk niet dat Wout nog in zak en as zit. Dat is al lang gepasseerd", denkt Tom Boonen.

De rode loper uitgerold krijgen van 2 ploegmakkers en op je donder krijgen van een roze man. Wout van Aert was gisteren de pineut in Dwars door Vlaanderen. "Dat komt aan hoor", weet Tom Boonen. "Ik vond het heel mooi dat Wout tijdens de koers zijn verantwoordelijkheid had genomen en tegen zijn ploegmakkers had gezegd dat "het voor hem was" gisteren. Maar dan wil je het natuurlijk ook afmaken." Het advies van Boonen voor Van Aert en Visma-Lease a Bike na deze opdoffer? "Ze moeten het gewoon even klasseren en het positieve onthouden. Ik denk ook niet dat Wout nog in zak en as zit. Dat is lang gepasseerd."

Blokkeren in sprint

Ziet Boonen een verklaring voor de sprintnederlaag van Van Aert tegen Powless? "Ik denk dat hij te zenuwachtig was. Het was de eerste keer in lange tijd dat Wout nog eens in die positie kwam." "Wout is de sprint waarschijnlijk aangegaan met het idee van "ai". En toen hij die roze schim (Powless) zag aankomen, geraakte hij geblokkeerd."

Het was het type inspanning waar Van Aert veel op heeft getraind. Tom Boonen