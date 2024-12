Treurige brilscore: Cercle Brugge dwarsboomt zichzelf met gemiste kansen en rode kaart tegen Union

U merkt het, verder kunnen we niet veel vertellen over deze laatste thuiswedstrijd voor Kevin Denkey. Ook de topscorer van 2023-24 kon geen doelpunten maken, zeker voor rust had hij er altijd minstens één moeten maken. Liggen zijn 'shooting boots' al in Cincinatti? Een thuisafscheid een beetje in mineur.

In het Jan Breydel was die dreef ver te zoeken. Cercle Brugge was een hele eerste helft baas, terwijl Union moeite had met de basics. Veel slordigheden bij de bezoekers, Anthony Moris pakte wat hij moest pakken en bedankte Mac Allister wanneer die een schot van Denkey op de lijn keerde.

Cercle Brugge had na het ontslag van Miron Muslic wat te bewijzen, niet in het minst aan de eigen aanhang. In de beker mislukte dat al. Tegen Union moest het beter, al leken de Brusselaars eindelijk op dreef.

Sebastien Pocognoli (Union): "De manier waarop we vandaag een punt pakken, daar ben ik niet tevreden over. We hebben in het verleden nog van dit soort wedstrijden gehad, waaruit we moesten hier lessen trekken en onszelf verbeteren. Dat is vandaag niet gebleken, dus ik ben teleurgesteld. We hebben wel enkele kansen gecreëerd, maar te weinig voor onze kwaliteiten. Voor mij zijn dit twee verloren punten."



Jimmy De Wulf (Cercle Brugge): "Ik ben blij met wat ik heb gezien vandaag, in moeilijke tijden is het niet makkelijk om alles bij elkaar te houden. Cercle Brugge heeft een goede wedstrijd gespeeld, zal iedereen zien. We kunnen alleen maar blij zijn en aan het einde van de rit zeggen dat we onszelf niet beloond hebben. Het is een eerste stap, het is niet tijd om euforisch te doen. We hebben een goede basis en fighting spirit gezien."