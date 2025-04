72 kg camembert gewonnen "en eigenlijk lust ik dat niet"! Toch smaakt vooral zege naar meer voor Lander Loockx

Moet er nog kaas zijn? Lander Loockx (Unibet Tietema Rockets) zag zijn eerste profzege in Parijs-Camembert beloond worden met 72 kilogram van de gelijknamige kaas. "We zullen een kaasavond moeten houden met de ploeg", lacht hij.

In de prijzenkast van Lander Loockx was wel nog plek voor een trofee, maar is er in zijn koelkast ook nog plek voor 72 kilogram camembert? Die prijs haalde hij gisteren binnen met zijn eerste profzege in Parijs-Camembert.

"En eigenlijk ben ik geen fan van camembert", lacht de renner van Unibet Tietema Rockets. "Andere kazen lust ik wel, maar ik ben geen fan van zachte kazen."

Daar zit je dan met je lichaamsgewicht in kaas. "Geen idee wat ik ermee moet doen. We zullen een kaasavond moeten houden met de ploeg. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan toen we zalm hadden gewonnen in de Arctic Race of Norway."

Al had Loockx misschien liever een andere prijs gekregen. "Misschien je gewicht in koffiebonen? Dat zouden toch veel renners graag krijgen", stelt hij voor.