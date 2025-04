Merckx' leerling, niet geslaagd in Nederland en nu een nog groter rolmodel: Native American Neilson Powless ontbolstert in Waregem

kalender do 3 april 2025 07:13

Dankzij zijn zege én de manier waarop hij Dwars door Vlaanderen gewonnen heeft, is Neilson Powless (28) in één klap bekend geworden bij het brede wielerpubliek. Dit is het verhaal van de jonge Amerikaan die door de handen van Axel Merckx ging, werd doorgestuurd bij Jumbo-Visma en als eerste Native American de Tour reed.

Het klinkt als een cliché, maar Neilson Powless heeft sport met de paplepel meegekregen. De Amerikaan beschouwt zijn ouders dan ook als zijn sportieve helden en hoopt die liefde voor de sport door te geven aan zijn dochtertje. Met zijn gezin woont Powless in Nice, ver weg van waar zijn roots liggen. Powless is een Native American, oftewel inheemse Amerikaan. De mountainbike was zijn eerste liefde, maar gaandeweg schakelde hij over naar de weg. Al was het als inheemse Amerikaan geen vanzelfsprekende route die hij heeft ondernomen. "Ik hoop vooral dat ik een positief rolmodel kan zijn voor de vele jonge inheemse kinderen die tegen een hoop moeten opboksen in ons land", vertelde hij toen hij in het coronajaar 2020 als eerste Native American in de geschiedenis de Tour kon rijden. “De Tour uitrijden is een getuigschrift van jaren hard werken en toewijding voor een levensdoel. Ik hoop dat ik kinderen inspireer om zich te richten op hun doelen en ervoor te strijden."

Neilson Powless in de bolletjestrui in de Tour van 2023.

De inheemse roots van Powless gaan terug tot zijn grootvader. De man groeide op in het Stockbridge-Munsee Reservaat in Wisconsin en werd later parachutist in het Amerikaanse leger en boksleraar. Als kind zag Powless hem soms de gebruikelijke rookdansen doen binnen de stam. "Ik zag hem af en toe dansen", getuigt hij, "al is het jammer dat ik hem niet meer heb kunnen zien." "Hij probeerde me destijds ook enkele jaren tot bokser om te vormen, maar gelukkig vond ik in fietsen wel mijn ding."

WK in Leuven

Dat bewees Powless in Dwars door Vlaanderen met overvloed, al is zijn carrière er eentje met vallen en opstaan geweest. De Amerikaan belandde in 2016 bij Axeon Hagens Berman, de talentenfabriek van Axel Merckx waar toppers als Joao Almeida en Tao Geoghegan Hart opgevoed zijn. Powless presenteerde zich als veelzijdige coureur die op vele terreinen zijn mannetje kon staan. Het Ardennen-werk, de Vlaamse koersen, klimmetjes en omlopen voor punchers: allrounder Powless speelde overal mee. In 2018 maakte hij de overstap naar Lotto-NL-Jumbo, maar na 2 seizoenen zat zijn verblijf bij Jumbo-Visma (de ploegnaam in 2019) er al op. Powless kon als ploegmaat van Wout van Aert niet dezelfde progressie maken als landgenoot Sepp Kuss.

EF Pro Cycling, altijd al een ploeg van buitenbeentjes geweest, bood een gesmaakt vangnet. In 2021 klopte hij op de deur met winst in de Clasica San Sebastian en een 5e plaats op het WK in Leuven.

Neilson Powless maakte het woensdag helemaal waar.