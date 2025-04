Roeselare verrast: speler Matthijs Verhanneman stopt na dit seizoen en proeft meteen van leven als (top)coach

De volleybalschoenen ruilt hij in één vlotte beweging voor een tablet en een tekenbordje. Matthijs Verhanneman wordt de opvolger van Steven Vanmedegael als coach van topclub Roeselare. Een verrassende keuze, want daardoor stopt de 36-jarige hoekaanvaller na dit seizoen met volleyballen.

Die van Steven Vanmedegael. De succescoach gaf na 12 jaar Roeselare aan een pauze in te lassen. Roeselare heeft meteen een opvolger gevonden binnen de eigen rangen. Een flinke uitdaging voor de speler - binnenkort trainer - om ook naast de lijnen even succesvol te worden.

De ervaren hoekspeler van de Belgische topclub was sinds 2006 - op een break van twee jaar in Italië na - niet weg te denken op Schiervelde. Daar bouwde Verhanneman een straf palmares op met onder meer 10 landstitels en 10 bekers.

Voor Verhanneman is volleybal een familiegebeuren: hij is getrouwd met Yana De Leeuw, speelster bij Darta Bevo Roeselare en vader van Vince en de tweeling Quinn en Jayda, die respectievelijk uitkomen voor de jeugdploegen van Knack Roeselare en Bevo Roeselare.



Verhanneman zette zijn eerste trainerspassen bij de jeugd van Knack Roeselare en is momenteel assistent-coach bij Darta Bevo.



"Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging", vertelt Verhanneman in een persbericht. "Dit is een avontuur dat ik samen met Yana en onze kinderen aanga."



"Maar eerst wil ik mijn spelerscarrière in schoonheid afsluiten met een eerste BeNe League-titel en een 16e landstitel voor de club."