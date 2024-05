Genk gaat met de billen bloot op bezoek bij Cercle en moet plek bij top 3 vergeten

Wat begon met een technisch hoogstandje van El Hadj, eindigde in een bijzonder pijnlijke avond in Jan Breydel. Racing Genk heeft maar liefst vier goals om de oren gekregen van Cercle Brugge en blijft zo in de hoek zitten waar de klappen vallen. Op enkele speeldagen maken de Limburgers zo een tuimeling in de Champions' Play-offs. De top 3 halen, lijkt op dit moment een utopie.