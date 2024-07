IN BEELD - Koning Filip opent het Belgium House in Parijs: "Dé ontmoetingsplek voor alle Belgische fans"

De ontmoetingsplek voor Belgische atleten en fans in Parijs is officieel geopend. Met een bezoek van koning Filip opende het Lotto Belgium House voor het eerst zijn deuren voor het publiek. "Elke medaillewinnaar wordt hier gehuldigd, ook zullen Belgische artiesten het feestje verzorgen", verzekert Cédric Van Branteghem.

"Ook de beste Belgische artiesten komen het feestje verzorgen. We verwelkomen zo'n 2.000 fans per dag, zij kunnen nog steeds hun toegangstickets kopen ."

De doelstelling is duidelijk: we willen beter doen dan in Tokio.

Ook voor Olav Spahl, topsportdirecteur van Team Belgium, begint het nu zeker te kriebelen.

"Ik heb een heel goed gevoel. De voorbereidingen van onze sporters verlopen volgens de planning. Morgen komen er al meteen 30 Belgische atleten in actie."

"De doelstelling is duidelijk: we willen beter doen dan in Tokio. Niet alleen in aantal medailles (7), maar ook in aantal olympische diploma's (26)", herhaalt hij nog eens.

"We zijn ambitieus. Over het algemeen is de sfeer ook erg positief binnen Team Belgium."