Meteen ijkpunt voor de IJslandse: Red Flames "onder de indruk" van bondscoach Gunnarsdottir na "referentiematch"

kalender wo 9 april 2025 16:50

De IJslandse wakkerde het vuur bij de Flames weer aan. Na drie pijnlijke nederlagen, onder bondscoach Elisabet Gunnarsdottir, maakten de Belgen gisteren een einde aan die reeks. En dat deden ze met klasse: een stuntoverwinning tegen Europees kampioen Engeland. "Het was de perfecte avond", overschouwt Sporza Daily het mogelijke ijkpunt.

Even terug naar vrijdag.



De Red Flames zijn in Bristol net ingeblikt door Engeland: 5-0. Al de derde nederlaag onder bondscoach Elisabet Gunnarsdottir. Criticasters doen de vraag al rijzen of zij wel de geschikte vrouw is voor de job. Maar gisteren maakte de IJslandse in één match komaf met de kritiek. De Belgische voetbalvrouwen herpakten zich op historische wijze: een stunt tegen topland en Europees kampioen Engeland. "Echt ongelooflijk", beschrijft Red Flame Janice Cayman de sfeer in Sporza Daily. "Als het stadion zo goed als vol zit, voelt het echt aan als een 12e man. Die band met het publiek gaf ons de energie die we nodig hadden."

Door haar ervaring in het buitenland is zij heel belangrijk. Aline Zeler

Maar hoe kan het dat een ploeg die enkele dagen ervoor nog werd overspeeld, plots als winnaar uit de bus komt?

Aline Zeler, Women Manager bij topclub OH Leuven, ziet in de heroptredende Tessa Wullaert een belangrijke factor. "Door haar ervaring in het buitenland is zij heel belangrijk", is de 111-voudig international duidelijk. "Ze heeft de kwaliteiten die nodig zijn om een verschil te maken: techniek gekoppeld aan snelheid. Zij zorgt voor diepgang, en ook in balverlies draagt ze haar steentje bij." Dat beaamt Cayman. "Wij kennen natuurlijk haar kwaliteiten, en dat heeft ze gisteren weer getoond. Het is heel fijn om een speelster als haar in de ploeg te hebben."



Gunnarsdottir, een IJslandse motivator

Toch is er iemand die nog meer lof krijgt toegeworpen dan de topschutter. En dat is de bondscoach. In interviews mag Elisabet Gunnarsdottir dan wel overkomen als eerder koel en gereserveerd, "maar eigenlijk is ze heel passioneel", klinkt het bij recordinternational Janice Cayman.



"Het is Elisabet die ons voor de volle 100 procent heeft klaargestoomd met haar speeches. Het was geen makkelijke start voor haar, maar ik ben echt onder de indruk. Ze heeft een sterke persoonlijkheid, heeft veel ervaring en brengt iets nieuws. We kunnen allemaal leren van haar." Ook bij de clubs is men tevreden over de nieuwe bondscoach, ziet Zeler. "Ik heb haar twee of drie keer ontmoet hier bij OHL, en daaruit bleek dat ze iemand is met een grote interesse voor onze competitie." "Ze laat nieuwe namen debuteren en neemt haar tijd om al het Belgisch talent te leren kennen. Gisteren was een echte referentiematch."

In de tweede helft werd het voor ons moeilijker om druk naar voren te zetten. Janice Cayman

Na de wedstrijd toonde de IJslandse haar roots door een heuse "Viking Clap" te organiseren met de supporters. "Haar drum heeft ze wel helemaal kapot gespeeld", lacht Cayman.



"Ze is gedisciplineerd, maar maakt zeker ook plezier wanneer het kan", schetst Aline Zeler. "Ze staat dicht bij de supporters in het stadion en is heel vlot. Uit gesprekken met de speelsters, merk ik dat ze een positieve impact heeft op de spelersgroep."

Cruciaal tweeluik eind mei

Eind mei en begin juni wacht er de Belgische voetbalvrouwen een cruciaal tweeluik tegen wereldkampioen Spanje en Portugal. Twee wedstrijden die moeten gewonnen worden om het behoud in de Nations League veilig te stellen. "Daarom dat deze overwinning zo belangrijk was", zegt de speelster van Leicester. "Door deze overwinning geloven we opnieuw dat we de Nations League gaan overleven. We hebben getoond dat alles mogelijk is. Alleen spijtig dat we nu anderhalve maand moeten wachten."



We moeten geloven dat we 6 op 6 kunnen pakken. Aline Zeler