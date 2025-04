Voormalig wereldkampioen snooker Graeme Dott geschorst na beschuldiging van kindermisbruik

Graeme Dott, de wereldkampioen snooker van 2006, staat terecht voor twee zaken van kindermisbruik. De internationale snookerfederatie (WPBSA) heeft de Schot voorlopig geschorst. "Zolang de rechtszaak loopt, is het voor ons ongepast om hier meer commentaar op te geven", klinkt het in een mededeling.

De feiten zouden gebeurd zijn tussen 1993 en 1996, toen hij in Glasgow een tienjarig meisje misbruikt zou hebben. De tweede aanklacht dateert tussen 2006 en 2010. Daar zou het om gelijkaardige feiten met een jongen van zeven gaan.

Dott kroonde zich in 2006 tot wereldkampioen door Peter Ebdon met 18-14 te verslaan. Twee jaar eerder werd hij tweede na een 18-8-nederlaag tegen Ronnie O'Sullivan.

Het WK 2025 gaat zaterdag 19 april van start. Dott zou vrijdag in de tweede kwalificatieronde tegen de Maltees Brian Cini of de Hongkonger Wang Yuchen spelen, maar die deelname gaat vooralsnog niet door. Al kan hij nog steeds in beroep gaan.