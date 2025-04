Philipsen en Fretin buigen voor Merlier, maar vloeken op "vieze valpartij" in slot: "We verloren helft van de ploeg"

Er kon maar een Belg de beste zijn, maar in de schaduw van Merlier knalden er nog twee landgenoten naar een top 4-plaats in de Scheldeprijs. Jasper Philipsen werd net als vorig jaar tweede, Milan Fretin reed naar een "frustrerende" vierde plaats. Beiden werden wel genekt door de grote valpartij in het slot. "We verloren de helft van onze ploeg in die late valpartij", klonk het.

Slechts één man was vandaag sneller.



Jasper Philipsen leek in de laatste rechte lijn van de Scheldeprijs even op weg naar de overwinning, maar hij zou net als vorig jaar zijn meerdere moeten erkennen in Tim Merlier, die hem met veel bravoure nog overvleugelde. "Het was een mooie strijd", deed Philipsen na de finish zijn verhaal. "Ik had op het einde niet meer de snelheid en vind het spijtig dat ik niet heb gewonnen, maar ik ben best wel tevreden over mijn sprint en hoe we die hebben aangepakt. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen, maar Tim kwam heeft verdiend gewonnen."

Wat had ik graag op het podium gestaan met hem en met Jasper Philipsen. Milan Fretin

De kopman van Alpecin-Deceuninck moest op 11 kilometer van de finish wel even slikken na de massale valpartij in het peloton. "We verloren daar de helft van onze ploeg", legt hij uit. "Dat was niet ideaal, maar gelukkig had ik nog Jonas Rickaert. Hij heeft de ervaring om op zo’n moment het juiste te doen. Ik hoop vooral dat iedereen oké is."



Vorig jaar kwam er na zijn twee plaats in Schoten, ook een tweede plaats in Parijs-Roubaix. "De week weer zo afsluiten, zou een droom zijn. We gaan de wedstrijd alvast opnieuw in handen proberen nemen als ploeg."

Nét niet