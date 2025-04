Warre Vangheluwe krijgt gele kaart en boete voor dit manoeuvre tijdens massale val in de Scheldeprijs

De laatste kilometers van de Scheldeprijs zijn steeds een zenuwachtige bedoening. Ook deze keer brak het peloton op 11 kilometer van het einde plots in twee delen na een ferme valpartij. Warre Vangheluwe was de eerste die zijn evenwicht verloor na een contact met de renner voor hem. Een actie die hem een gele kaart en een boete opleverde.

Een van de slachtoffers van de zware crash op 12 kilometer van de eindmeet in de 113e Scheldeprijs was Warre Vangheluwe. De renner van Soudal Quick-Step werd na de koers nog eens bedacht met een gele kaart en een boete van 200 Zwitserse frank of 215,28 euro.

Vangheluwe kreeg de straf van de wedstrijdleiding wegens "het afwijken van de gekozen baan en het hierdoor hinderen of in gevaar brengen van een andere renner".

Ook Gerben Thijssen en zijn sportdirecteur bij Intermarché-Wanty, Dimitri Claeys, moeten in de geldbeugel tasten. Zij worden gestraft voor een 'bidon collé'. Voor de sprinter is de boete 100 Zwitserse frank of 107,68 euro. Claeys mag het dubbele overmaken op de rekening van de UCI.

Dimitri Claeys ging nog eens op de bon voor een "inbreuk op de reglementaire bepalingen of de richtlijnen betreffende het verkeer van voertuigen in de wedstrijd". Dit gold ook voor Stefano Zanini (XDS Astana) en Jens Zemke (Q36.5). Ze krijgen allen een boete van 200 Zwitserse frank en elk een gele kaart er bovenop.