Max Verstappen staat opnieuw voor inhaalrace in Spa-Francorchamps

Max Verstappen staat voor een heuse inhaalrace zondag. Hij zal in Spa sowieso niet bij de eerste 10 starten.



Hij krijgt een gridstraf van 10 plaatsen omdat hij een nieuwe verbrandingsmotor liet steken. Het is de 5e keer dat de leider in het kampioenschap zijn motor wisselt dit seizoen, waardoor hij de straf krijgt. Er is namelijk een jaarlimiet van 4 wissels per bolide ingesteld.



De straf hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat Verstappen kansloos is voor de overwinning. Ook vorig jaar kreeg de Nederlander een gridstraf en moest hij vanaf plek 6 starten. Toch won hij met 22 seconden voorsprong.



In 2022 startte hij zelfs maar vanaf plek 14 en wist hij na een absolute masterclass alsnog te winnen.



Morgen staan de kwalificaties in Spa op het programma. Zondag volgt de race.