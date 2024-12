Financiële domper, sportieve bonus? Waarom 3e plek in eindstand geen drama hoeft te zijn voor Red Bull

In zijn eentje kon hij het niet redden. De 437 punten van Max Verstappen volstonden niet voor de constructeurstitel, door de inzinking van ploegmaat Sergio Perez. Financieel een tegenvaller voor Red Bull, maar sportief kunnen ze er misschien munt uitslaan.

77 punten kwam Red Bull Racing tekort om wereldkampioen McLaren bij te benen in de stand voor de constructeurs.

Aan Max Verstappen zal het niet liggen, want hij deed 437 van de 589 punten in het zakje. Dat ploegmaat Sergio Perez amper één puntje kon sprokkelen in de laatste 5 races, kwam Red Bull wel duur te staan.

Letterlijk, want het prijzengeld van de FIA wordt verdeeld op basis van het klassement bij de constructeurs.

McLaren gaat dit jaar - met zijn eerste titel in 26 jaar - met de grootste buit lopen. Red Bull moet het als nummer 3 met ruwweg 20 miljoen dollar minder stellen.

Een schatting, want de prijzenpot voor de constructeurs bedraagt de helft van de winst van Liberty Media, de commerciële rechtenhouder. Dat bedrag verschilt dus van jaar tot jaar. Bovendien krijgt bijvoorbeeld Ferrari een bonus omdat het al sinds 1950 in de sport zit.