Nu al de absurdste viering van het jaar? Jonge Duitser pakt tennisrecord en haalt dan Jezus in zich naar boven

Van een binnenkomer gesproken.

De 17-jarige Diego Dedura-Palomero (nr. 549 op ATP-ranking) schreef vandaag geschiedenis door als eerste speler die geboren is in 2008 of later een ATP Tour-wedstrijd te winnen.

Het opvallende aan dit verhaal: eigenlijk was Dedura-Palomero niet eens geselecteerd om deel te nemen aan dit toernooi. Door een blessure van Gael Monfils mocht de Duitser als 4e lucky loser in extremis nog invallen.

Dedura-Palomero mocht het opnemen tegen Denis Shapovalov, het nummer 29 op de ATP-ranking. In de 2e set moest Shapovalov de strijd vroegtijdig staken door een blessure. Zo won Dedura-Palomero zijn 1e wedstrijd op het hoogste niveau.

Ondanks al die blessures van zijn concurrenten smaakte de overwinning niet minder zoet voor Dedura-Palomero. Hij vierde zijn overwinning door een kruis te tekenen op het tennisveld en als gekruisigde Jezus op het terrein neer te strijken.

Een slechte timing? Goede Vrijdag valt pas over enkele dagen.

In de volgende ronde kan de Duitser onze landgenoot Zizou Bergs treffen, als die op zijn beurt weet te winnen van Aleksandr Boeblik.